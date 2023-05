Stefanos Tsitsipas en coach vlak voor start Roland Garros uit elkaar

Enkele dagen voor het begin van het toernooi in Parijs meldde Philippoussis zijn afscheid op Instagram. „Bedankt voor de geboden kans deel uit te maken van je team”, schreef de oud-tennisser, die halverwege vorig jaar toetrad tot de begeleidingsstaf van Tsitsipas.

De nummer 5 van de wereld bereikte begin dit jaar de finale van de Australian Open waarin hij verloor van de Serviër Novak Djokovic. Tsitsipas was in 2021 finalist op Roland Garros. In voorbereiding op de editie van dit jaar bereikte hij de finale in Barcelona, waarin hij verloor van de Spanjaard Carlos Alcaraz. In Rome strandde hij in de halve finales, in Madrid en Monte Carlo vloog Tsitsipas er al in de kwartfinales uit.

Philippoussis, die als speler tot twee grandslamfinales en een achtste plek op de wereldranglijst kwam, gaf geen verklaring voor het plotse afscheid van het team waarvan ook Tsitsipas’ vader Apostolos deel uitmaakt. „Het was een geweldige ervaring. Ik ben trots op wat we samen in zo’n korte tijd hebben bereikt”, schreef de Australiër met Griekse roots.