Sainz flikt het weer in Dakar Rally

De 57-jarige Sainz, vader van Formule 1-coureur Carlos Sainz jr., liet in de laatste etappe van de rally door Saudi-Arabië zijn koppositie niet meer in gevaar komen. De Spanjaard had in zijn Mini genoeg voorsprong op zijn concurrenten Nasser Al-Attiyah en Stéphane Peterhansel om na 2010 en 2018 zijn derde eindzege te kunnen vieren.

Sainz boekte zijn eerste Dakar-zege in een Volkswagen, de tweede in een Peugeot en dit keer in een Mini. „Drie Dakars, drie verschillende merken, 57 jaar en nog steeds dezelfde passie en motivatie”, zei zoon Carlos junior, die in de Formule 1 voor McLaren rijdt. „Als kind ben ik ongelooflijk trots op je.”

Sportieve felicitatie

De laatste rit van de eerste Dakar Rally door Saudi-Arabië ging van Haradh naar Qiddiya, met onderweg een klassementsproef van 167 kilometer. Al-Attiyah, de Qatarees die in 2011, 2015 en 2019 de woestijnrally’s door Zuid-Amerika won, schreef de slotetappe op zijn naam. De Toyota-rijder wachtte Sainz aan de finish op en was de eerste die de Spanjaard feliciteerde. Al-Attiyah eindigde op ruim 6 minuten als tweede in het klassement. Peterhansel, ’Monsieur Dakar’ met dertien eindzeges, werd tijdens zijn 31e deelname aan ’Dakar’ derde met bijna 10 minuten achterstand op zijn winnende teamgenoot.

Bernhard ten Brinke eindigde als zevende, zowel in de slotrit als in het klassement. De Nederlander gaf in zijn Toyota 1.18.34 toe op Sainz.

Russische heerschappij

Bij de trucks was Andrei Karginov een klasse apart. De Rus verzekerde zich in stijl van zijn tweede Dakar-zege, na 2014. Karginov won in zijn Kamaz de laatste proef en had in het klassement bijna drie kwartier voorsprong op land- en teamgenoot Anton Sjibalov. Edouard Nikolajev, de winnaar van de afgelopen drie jaar, moest tijdens de zesde etappe opgeven.