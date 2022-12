Premium Het beste van De Telegraaf

Willem II zet Kevin Hofland op straat Willem II in rap tempo nieuw trainerskerkhof in betaald voetbal

Door wilber hack Kopieer naar clipboard

Kevin Hofland ligt er al weer uit bij Willem II Ⓒ ANP/HH

TILBURG - Willem II is hard op weg om het nieuwe trainerskerkhof van Nederland te worden. Na Adrie Koster (eind 2020) en Fred Grim (voorjaar 2022) is Kevin Hofland de derde trainer die in korte tijd sneuvelt bij de Tilburgse club. Verrassend was het niet. Al langer heerste er onvrede over het functioneren van de Limburger. Bij de 1-2 nederlaag tegen NAC afgelopen zondag vroeger supporters om het ontslag van Hofland en blokkeerden ze onder meer de hoofduitgang.