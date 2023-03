Feyenoorder Hartman maakt debuut in selectie Jong Oranje

Quilindschy Hartman Ⓒ ANP/HH

Feyenoorder Quilindschy Hartman debuteert in de selectie van Jong Oranje. De 21-jarige verdediger zat in de voorselectie van het Nederlands elftal, maar werd door bondscoach Ronald Koeman niet opgenomen in de definitieve selectie.