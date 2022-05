Sampaoli op hoede voor agressief Feyenoord: ’We hebben geen team om te rennen’

Olympique Marseille verloor vorige week het eerste duel met Feyenoord met 3-2. De nummer 2 van Frankrijk werd vooral in de openingsfase overlopen en keek al na 20 minuten tegen een achterstand van 2-0 aan. Trainer Peter Bosz van Olympique Lyon kopieerde afgelopen zondag de speelstijl van Feyenoord, met een overtuigende uitzege op Marseille als gevolg (0-3).

„Ook tegen Lyon werden we zondag van de ene naar de andere kant van het veld gestuurd”, zag Sampaoli. „Dan krijgen we het moeilijk, want dat zijn we niet gewend. We moeten het niet zover laten komen. Wij hebben geen team om te lijden. We moeten dominant zijn Als we ons eigen spel kunnen spelen, dan hebben we nog steeds een heel goede ploeg die zeker een Europese finale kan spelen.”

Arek Milik

Arek Milik was vorige week niet helemaal fit en moest het met een korte invalbeurt doen in De Kuip. De Poolse spits is klaar voor het beslissende duel met Feyenoord in de halve finale. „Vorige week maakten we te veel fouten. Dat moet beter”, zei Milik voordat hij erkende dat het voor een oud-speler van Ajax speciaal is om tegen Feyenoord te spelen. „Dit wordt een grote wedstrijd voor ons. We willen naar de finale.”