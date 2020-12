Golfer Joost Luiten moet op zoek naar nieuwe caddie

„Ik vind het jammer om te moeten zeggen dat Maarten stopt als mijn caddie. Hij heeft besloten om de tas in 2021 niet meer op te pakken. Ik heb ervan genoten hem aan mijn zijde te hebben, maar ik begrijp zijn beslissing om terug te gaan naar het normale leven volledig”, schrijft de 34-jarige Luiten op Instagram.

Oud-golfer Bosch is een goede vriend van Luiten. „Maarten is vijf jaar geleden pro geworden, hij heeft een toernooi gewonnen op de ProGolf Tour en drie keer het KLM Open gespeeld. Maarten weet dus heel goed wat topgolf inhoudt en dat is natuurlijk ook een enorme pre voor een caddie”, zei Luiten in augustus vorig jaar na de aanstelling van Bosch.

Luiten zegt de winterpauze te gebruiken om de opties voor een nieuwe caddie op een rijtje te zetten. Een caddie adviseert een golfer tijdens een wedstrijd onder meer over de clubkeuze.

Vorige week sloot Luiten een wat teleurstellend seizoen af met een 42e plaats op het Tour Championship in Dubai. Hij won met Bosch aan zijn zijde geen toernooi.