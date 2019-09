’Heel slecht voor stabiliteit binnen Red Bull’

Alexander Albon en Max Verstappen zijn sinds de Grand Prix van België teamgenoten. Ⓒ BSR Agency

Christijan Albers laat woensdag in De Telegraaf als nieuwe columnist van Telesport zijn licht schijnen over de gang van zaken in de Formule 1. Een van de onderwerpen die hij behandelt is de wisseling van de wacht bij Red Bull Racing, waar Pierre Gasly werd ingeruild voor Alexander Albon.