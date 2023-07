Roord: ’Lekker gevoel voor rest van toernooi’

Blijdschap is wat bij Roord overheerste na haar openingstreffer. „Voor de wedstrijd is het fijn als je op een 1-0-voorsprong komt.” De eerste helft begon volgens Roord bij zowel Oranje als de VS „een beetje rommelig.” „Op een gegeven moment kregen we de controle en gingen we voetballen. Dan zie je dat we heel veel kunnen en dat we heel veel controle hebben”, zei de nieuwe middenveldster van Manchester City. Na het WK ruilt Roord het Duitse Vfl Wolfsburg in voor de Premier League.

Het gat dat er vier jaar geleden nog was tussen de wereldkampioen en Nederland is inmiddels wel gedicht, vindt de 26-jarige Roord. „Het is nu fiftyfifty, denk ik. We zitten bij de top.”

Karakter getoond

Lieke Martens is trots dat Oranje het „zo goed heeft volgehouden” tegen de Verenigde Staten. „Het toont karakter dat wij uiteindelijk de 1-1 houden, ook al staan we flink onder druk.” Na de wedstrijd in Wellington overheerst bij Martens wel onvrede over de Japanse scheidsrechter Yoshimi Yamashita. „Die zat er soms niet goed bij, dat was onbegrijpelijk. Ik dacht: wat ben je nou aan het doen”, aldus de aanvalster van Paris Saint-Germain. Ook bondscoach Andries Jonker liet weten de arbiter „niet goed” te vinden.

Martens kon zich ondanks deze onvrede wel „gewoon blijven focussen op ons spel.” In de tweede helft werd dat lastiger, erkent de aanvalster. „Misschien dat we toen het geduld een beetje verloren”, denkt Martens. Als je „zo goed kan voetballen als Oranje”, moet je dat volgens de 147-voudig international ook laten zien.

De aanvalster vindt het „lekker” dat ze de ’wingbacks’ Esmee Brugts en Victoria Pelova naast zich heeft. Martens zegt zich goed te voelen in het aanvallende 5-3-2-systeem van Jonker. „Als Brugts en Pelova in hun kwaliteit gaan komen, sterk zijn aan de bal en hun acties kunnen maken, dan is het mooi.”