Roord: ’Lekker gevoel voor rest van toernooi’

De speelster van Vfl Wolfsburg (26) noemde het punt dat Oranje overhield, verdiend. Volgens Roord laat het optreden tegen de titelfavoriet zien dat er voor Oranje „iets heel moois in kan zitten” dit toernooi.

„In de eerste helft waren we in fases heel dominant”, zei Roord voor de camera van de NOS. „In de tweede helft lieten we dat na. Dat is ook logisch, omdat zij achter stonden en gas moesten geven. Al met al ben ik tevreden. Dit geeft een lekker gevoel voor de rest van het toernooi. We hebben laten zien dat we ons met de besten kunnen meten.”