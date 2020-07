Bosz met Leverkusen tegen Inter of Getafe

Leverkusen neemt het in de kwartfinales op tegen Internazionale of Getafe, mits de ploeg van Bosz geen fout maakt tijdens de return tegen Rangers FC.

Het Duitse elftal nam in maart, vlak voordat alle Europese competities werden stilgelegd vanwege het coronavirus, al een voorschot op een plek bij de laatste acht door in Schotland met 3-1 te winnen.

De return is op 5 of 6 augustus in de lege BayArena in Leverkusen. Vanaf de kwartfinales wordt de Europa League uitgespeeld in vier Duitse steden: Düsseldorf, Gelsenkirchen, Duisburg en Keulen. Alle rondes gaan dan over één duel in plaats van een uit- en thuiswedstrijd.

Luuk de Jong vs Justin Kluivert

Inter en Getafe, de mogelijke tegenstanders van Leverkusen, speelden voor de coronastop nog niet tegen elkaar. Ze treffen elkaar daarom begin augustus in Duitsland, om uit te maken wie doorgaat naar de laatste acht. Ook Sevilla - AS Roma, een duel tussen Luuk de Jong en Justin Kluivert, gaat over één wedstrijd in plaats van twee. De finale van de Europa League is op 21 augustus in Keulen.

De Nederlandse spitsen Wout Weghorst en Bas Dost gaan het in de kwartfinales heel misschien tegen elkaar opnemen, maar beiden moeten dan met hun Duitse clubs wel eerst aan een zware opdracht voldoen. Weghorst verloor met VfL Wolfsburg het eerste duel met Shakhtar Donetsk: 1-2. Dost ging met Eintracht Frankfurt voor eigen publiek met maar liefst 3-0 onderuit tegen FC Basel.

Elia tegen Manchester United?

Manchester United kan zich na de royale zege op LASK Linz (5-0) al gaan opmaken voor een duel in de kwartfinales, waarin het dan mogelijk de Turkse club Istanbul Basaksehir van Eljero Elia wacht. De Turken wonnen thuis met 1-0 van FC Kopenhagen. De winnaar van Wolverhampton Wanderers - Olympiakos (1-1) treft Sevilla of AS Roma. De kwartfinales zijn op 10 en 11 augustus, de halve finales op 16 en 17 augustus.