Opponent Leeuwinnen aast op eerste WK-zege

Na vier WK’s zonder zege (negen nederlagen, drie remises) willen ze in Frankrijk scoren. „Om eindelijk een wedstrijd te winnen en de groep door te komen, zou de slagroom op de taart zijn na dit jaar”, zei aanvoerster Ali Riley in Le Havre, een dag voor het duel met Nederland.

Volgens de verdedigster van Chelsea heeft de Schotse bondscoach Tom Sermanni ervoor gezorgd dat de speelsters van Nieuw-Zeeland weer lachen. Onder de vorige bondscoach Andreas Heraf was de sfeer volledig verziekt geraakt. De Oostenrijker moest vorig jaar vertrekken nadat een grote groep speelsters had gedreigd te stoppen als international. Ze waren het zat te worden afgeblaft door Heraf.

„We zijn door een inktzwarte periode gegaan”, zegt Riley. „We voelden ons hulpeloos en waren zonder vertrouwen. Dat veranderde toen Tom kwam. Hij heeft weer een team van ons gemaakt. Met de goede voorbereiding die we hebben gehad, is het realistisch om te denken dat we hier onze eerste overwinning op een WK kunnen behalen.”