Zoon treedt in voetsporen Michael Schumacher

Michael Schumacher heeft namelijk een uiterst goed track record op het Italiaanse circuit. Maar liefst vijf keer zegevierde hij als Formule 1-coureur op de baan. Daarmee is hij samen Lewis Hamilton recordhouder in de Temple of Speed, zoals de baan vanwege zijn lange rechte stukken wordt genoemd.

’Schumi Junior’ is momenteel actief in het voorportaal van de Formule 1 en hoopt ooit net als zijn vader, die zeven keer wereldkampioen werd, te schitteren in de koningsklasse.

In de strijd om de titel in de Formule 2 deed Mick Schumacher dankzij zijn zege in ieder geval goede zaken. De Prema-coureur klom op naar de derde plek en heeft nu een achterstand van slechts drie punten op leiders Robert Shwartzman en Callum Ilott, die in 15 races 134 punten verzamelden.

Het was voor Schumacher zijn tweede zege in de Formule 2. Vorig jaar won hij al een race in Hongarije.

Zondag vindt in Monza nog de sprintrace plaats, waarin de top acht-rijders van de zaterdagrace in omgekeerde volgorde van start gaan.