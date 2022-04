Premium Het beste van De Telegraaf

Al dagenlang feest in voetbalgek Volendam: ’Houdt het ooit nog op?’

FC Volendam, met onder anderen trainer Wim Jonk (uiterst links), topscorer Robert Mühren (midden) en captain Damon Mirani (rechtsonder), wordt groots onthaald in eigen dorp. Ⓒ Foto ANP/HH

VOLENDAM - De mannen van FC Volendam verschijnen maandag ietwat minder fris dan normaal op het trainingsveld. Nadat de ploeg van architect Wim Jonk zich vrijdagavond in Den Bosch verzekerde van promotie naar de Eredivisie, was het twee dagen lang groot feest in de kroegen op de zonovergoten Dijk. En de spelers… die boemelden net zo hard mee. Dat de roemruchte club na dertien jaar terug is op het hoogste niveau, maakt heel wat los in het voetbalgekke dorp.