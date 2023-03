Premium Het beste van De Telegraaf

Supersnelle bolide werkt regerend wereldkampioen ook tegen Verstappen kritisch ondanks overmacht Red Bull: ’Iedereen is blij, maar ik niet’

Door Lars van Soest

„Ik doe mijn best om alles goed te doen en zit dan niet te wachten op een inhaalrace.” Ⓒ ANP/HH

JEDDAH - Max Verstappen was in Saoedi-Arabië op weg naar een ’grand slam’. Dat kon niet missen. Gezien het ongekende tempo en de eerste plekken in de drie vrije trainingen leek hij elke sessie te gaan domineren. Maar een mechanisch probleem in de kwalificatie gooide roet in het eten. Dankzij een inhaalrace vanaf plek vijftien redde de wereldkampioen de meubelen, met een tweede plek achter teamgenoot Sergio Pérez. De moraal van het verhaal: de Red Bull-auto is momenteel verreweg de snelste op de grid, maar lijkt paradoxaal genoeg ook Verstappens grootste tegenstander.