Eerste Nederlanders dinsdag in actie op US Open

Novak Djokovic komt op de eerste dag wel in actie in New York. De Serviër, vorig jaar absent vanwege de geldende coronamaatregelen, neemt het in de openingsronde op tegen Alexandre Müller uit Frankrijk. Djokovic vormt de avondsessie met de Amerikaanse Coco Gauff, die het opneemt tegen een qualifier.

De eerste partij in het Arthur Ashe Stadium wordt gespeeld door de Poolse Iga Swiatek. De nummer 1 van de wereld treft de Zweedse Rebecca Peterson. Arianne Hartono kan zich bij de vrouwen nog via de kwalificaties plaatsen voor het hoofdtoernooi.