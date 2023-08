Geen hoofdtoernooi US Open voor Hartono; Nederlanders dinsdag in actie

Novak Djokovic komt op de eerste dag wel in actie in New York. De Serviër, vorig jaar absent vanwege de geldende coronamaatregelen, neemt het in de openingsronde op tegen Alexandre Müller uit Frankrijk. Djokovic vormt de avondsessie met de Amerikaanse Coco Gauff, die het opneemt tegen een qualifier.

De eerste partij in het Arthur Ashe Stadium wordt gespeeld door de Poolse Iga Swiatek. De nummer 1 van de wereld treft de Zweedse Rebecca Peterson.

Het is Arianne Hartono niet gelukt het hoofdtoernooi te bereiken. De nummer 206 van de wereld moest in New York met 7-6 (3) 6-1 haar meerdere erkennen in de Française Elsa Jacquemot, die 25 plekken hoger staat op de wereldranglijst. De partij duurde anderhalf uur.

De 27-jarige Hartono, die in de eerste set met 4-2 voor stond, wist zich twee keer te kwalificeren voor het hoofdtoernooi van een grand slam. Vorig jaar lukte het voor het eerst op de Australian Open en dit jaar lukte het daar opnieuw. Door de nederlaag van Hartono is Rus de enige Nederlandse in het enkelspeltoernooi van de US Open.