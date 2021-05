Barcelona, Juventus en Real Madrid wijken niet: ’We geven onze Super League-missie niet op’

„We zijn ons volledig bewust van de diversiteit aan reacties op het Super League-initiatief. We zijn bereid om de voorgestelde aanpak zo nodig te heroverwegen. Het zou echter zeer onverantwoordelijk zijn als we, ons bewust van de behoeften en de crisis in de voetbalsector, deze missie zouden opgeven. Het doet ons pijn te moeten zien dat onze vrienden en oprichters van het Super League-project gisteren een aantal toezeggingen aan de UEFA hebben ondertekend. Wij willen graag op een gezonde en normale manier blijven discussiëren met de UEFA, om zo tot een duurzame oplossing te komen voor de gehele voetbalfamilie”

UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin zou van plan zijn om de drie clubs voor twee seizoenen uit te sluiten van Europees voetbal, nu ze vasthouden aan hun plannen voor het oprichten van een Super League, maar daar zijn de clubs dus niet bang voor. „We zijn het aan onze belanghebbenden, de fans, het welzijn van het voetbal en de financiële duurzaamheid van de sport verplicht adequate oplossingen na te streven, ondanks de onaanvaardbare en aanhoudende druk en dreigementen van de UEFA”, valt er te lezen.

Beste oplossingen

„We herhalen dat we met respect en zonder ondraaglijke druk in discussie willen met de FIFA, de UEFA en alle andere belanghebbende partijen, zoals we altijd hebben gedaan. We willen de beste oplossingen voor de hele voetbalfamilie.”

Manchester United, Liverpool, Manchester City, Chelsea, Tottenham Hotspur, Arsenal, AC Milan, Internazionale en Atlético Madrid waren de andere negen clubs die overwogen mee te doen aan de Super League. Zij hebben zich, mede onder druk van supporters, teruggetrokken. De UEFA heeft een overeenkomst met deze clubs gesloten dat ze samen 15 miljoen euro betalen voor wat de UEFA een ’gebaar van goede wil’ noemde ten behoeve van kinderen, jeugd en voetbal. Ze hebben ook geaccepteerd dat de UEFA vijf procent van de inkomsten inhoudt voor het volgende seizoen.

De plannen voor de Super League kwamen vorige maand naar buiten. De Europese topclubs vinden de verdeelsleutel in de Champions League nu niet goed en vinden dat ze recht hebben op meer geld.