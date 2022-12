Van deze sporticonen namen we in 2022 afscheid

18 januari: Paco Gento (88)

Francisco ’Paco’ Gento was een van de allergrootste Spaanse voetballers ooit. De aanvaller werd met Real Madrid twaalf keer kampioen van Spanje, nog altijd een record, speelde acht Europa Cup I-finales, waarvan de Madrilenen met Gento in de gelederen er zes wonnen en nam met de Spaanse ploeg deel aan twee WK’s. Aan het einde van zijn leven werd Gento honorair president van de Koninklijke uit Madrid.

25 januari: Wim Jansen (75)

Een icoon van het Nederlandse voetbal in de jaren zeventig en tachtig. De tactisch ijzersterke middenvelder kwam tot 65 interlands en speelde de WK-finales van 1974 en 1978. Met zijn grote liefde Feyenoord won Jansen in 1970 de Cup met de Grote Oren en de Wereldbeker. Driemaal werd de geboren Rotterdammer kampioen met de Stadionclub en ook bij een uitstapje naar Ajax, waar hij samenspeelde met Johan Cruijff, met wie hij het altijd goed kon vinden, pakte Jansen de landstitel. Ook als trainer had hij succes, bij Celtic, waar hij de dubbel pakte, en bij Feyenoord, waarmee hij tweemaal de KNVB-beker won en waar hij tal van technische functies vervulde.

30 april: Mino Raiola (54)

Sterren als Zlatan Ibrahimovic, Pavel Nedved, Paul Pogba en Erling Haaland lieten hun zakelijke belangen behartigen door Mino Raiola, die zich vanuit Haarlem, waar zijn ouders een Italiaans restaurant runden, opwerkte naar de top van de internationale zaakwaarnemerswereld. Een jaar voor zijn overlijden werd zijn vermogen op 200 miljoen euro geschat.

4 mei: Harm Ottenbros (78)

Harm Ottenbros is beroemd om één grote overwinning: het wereldkampioenschap op de weg in 1969. De Alkmaarder behoort tot een select gezelschap, want slechts zeven Nederlandse renners wisten ooit wereldkampioen op de weg te worden. Ottenbros werd op het laatst opgeroepen voor de wegrace in Zolder, omdat Jan Janssen ontbrak door ziekte. Iedereen was die dag druk met de grote favoriet Eddy Merckx in de wielen rijden, waardoor Ottenbros kon ontsnappen met de Belg Julien Stevens en als onbekende renner verrassend de wereldtitel pakte. Het was de enige grote overwinning van de sprinter, die na zijn carrière een tijdje in een kraakpand woonde en beeldhouwer werd.

Henk Groot.

11 mei: Henk Groot (88)

Een goalgetter pur sang, die in 1959 samen met zijn broer Cees de overstap maakte van Stormvogels naar Ajax. Dat werd een groot succes. Henk Groot werd in zijn eerste seizoen direct Eredivisie-topscorer met 38 goals en broer Cees maakte er ook 29. Een seizoen later zette de Zaankanter een clubrecord neer door 41 goals te maken. In Eredivisieverband wist alleen PSV’er Coen Dillen er meer te maken in een seizoen. In 1963 maakte Groot de overstap naar Feyenoord, maar twee seizoenen later kocht Ajax hem terug. In totaal werd hij zes keer landskampioen, waarvan één keer met Feyenoord.

Stien Kaiser.

23 juni: Stien Kaiser (84)

Stien Kaiser was de eerste Nederlandse schaatsster, die grote internationale successen boekte. In 1967 en 1968 werd ze wereldkampioene allround. De Delftse was in 1972 gouden medaille-winnares op de 3000 meter op de Olympische Spelen van Sapporo, waar ze ook zilver pakte op de 1500 meter. Kaiser was eigenlijk niet geselecteerd voor de 3000 meter, maar Trijnie Rep trok zich terug om haar de kans te geven en in haar laatste race op 33-jarige leeftijd boekte ze haar grootste succes.

21 juli: Uwe Seeler (85)

Wie Uwe Seeler zegt, zegt HSV. Tussen 1953 en 1972 speelde de aanvaller maar liefst 580 duels voor de club uit Hamburg en trof hij daarin 490 keer doel. Ook voor de Duitse ploeg was de geblokte spits, befaamd om zijn omhalen, flink op schot. Met 43 goals in 72 interlands staat hij 52 jaar na zijn laatste interland nog altijd achtste op de topscorerslijst aller tijden.

24 juli: Win Remmerswaal (68)

De pitcher wist als eerste in Nederland opgeleide honkballer in de Major League terecht te komen. Daar speelde de Hagenaar twee seizoenen voor de Boston Red Sox. Later speelde Remmerswaal ook op het hoogste niveau in Italië.

31 juli: Bill Russell (88)

De 2.08 meter lange Bill Russell wordt in Amerika beschouwd als een van de beste basketballers ooit. Hij werd in de jaren vijftig en zestig maar liefst elfmaal NBA-kampioen met de Boston Celtics en dat is nog altijd een record. Ook was hij de captain van het Amerikaanse basketbalteam dat op de Olympische Spelen van 1956 goud won.

25 augustus: Herman Vanspringel (79)

In Nederland is de Belgische wielrenner vooral beroemd om de triomf die hij niet behaalde. In 1968 verspeelde Vanspringel in de afsluitende tijdrit de zeker lijkende Tourzege aan Jan Janssen. Het was een grote teleurstelling die de Vlaming altijd bij zich zou dragen, maar Vanspringel fietste een indrukwekkende erelijst bij elkaar met onder andere vijf Touretappes en legio Klassiekers.

Piet Schrijvers.

7 september: Piet Schrijvers (75)

Onverzettelijke doelman, die bij Ajax een begrip werd als ’De Beer van de Meer’. De in Jutphaas geboren en in Soest opgegroeide goalie werd vijfmaal kampioen met de Amsterdammers en speelde 46 interlands, onder andere op het WK’78. Als doelman van FC Twente zette Schrijvers in 1972 het laagterecord neer wat betreft het aantal tegendoelpunten in de Eredivisie: 13. Schrijvers sloot als doelman af bij PEC Zwolle, waarna hij jarenlang als (keepers)trainer actief was.

8 oktober: Gerben Karstens (80)

Kleurrijke wielrenner, die als amateur samen met Evert Dolman, Jan Pieterse en Bart Zoet de gouden medaille pakte op de Olympische Spelen van 1964 op het onderdeel 100 kilometer ploegentijdrit. De Leidse notariszoon had een goede sprint in de benen en won etappes in de Tour de France, Giro d’Italia en Vuelta de Espana. Ook droeg Karstens twee dagen de gele trui in de Tour de France.

Victor Steeman.

11 oktober: Victor Steeman (22)

Tijdens een race in de Algarve slaat het noodlot toe voor de jonge, veelbelovende wegracer Victor Steeman. De Achterhoeker loopt bij een crash ernstige verwondingen op en overlijdt drie dagen later. Eerder in het jaar had Steeman in het Supersport 300 World Championship bij de GP van Assen zijn tweede zege behaald. De tragedie werd nog groter, toen twee dagen na het overlijden van de jonge motorsporter zijn moeder Flora op 59-jarige leeftijd stierf door een hartaanval.

12 oktober: Meike de Vlas (80)

Als roeister was Meike de Vlas de eerste Nederlandse vrouw die op een internationaal eindtoernooi het erepodium haalde. Op het EK van 1964 won de Friezin als skiffeuse zilver. Als het roeiwater bevroren was, wilde De Vlas nog wel eens de schaatsen onderbinden. Zo pakte ze de Elfstedentocht van 1963 ’eventjes’ mee. Ze haalde als enige vrouw Franeker. Bij menig stempelpost kreeg ze te horen: ’Verrek, het is een famke’. Bij Vrouwbuurstermolen, what’s in a name, werd ze door de organisatie vanwege de gevaarlijke omstandigheden van het ijs geplukt. De Vlas ging de geschiedenis in als de beste vrouwelijke deelnemer van de Hel van ’63.

12 november: Cor van der Gijp (91)

De telg uit een roemrijk Dordts voetbalgeslacht maakte furore in De Kuip. Cor van der Gijp, die van 1956 tot 1964 voor Feyenoord speelde, is topscorer aller tijden van de Stadionclub in Eredivisieverband. Van der Gijp maakte 177 goals in 233 Eredivisieduels en werd tweemaal kampioen met de Rotterdammers

30 november: Davide Rebellin (51)

De Italiaanse wielrenner wist niet van ophouden en was tot een maand voor zijn overlijden actief als prof. Zijn mooiste overwinningen behaalde ’De Monnik’ in de Amstel Gold Race en Luik-Bastenaken-Luik, die hij allebei in 2004 op zijn naam wist te schrijven. Ook won Rebellin een etappe in de Ronde van Italië. De wielerfanaat stierf in het harnas. Tijdens een trainingsrit in de buurt van Vincenza werd hij op zijn racefiets doodgereden door een vrachtwagen.

30 december: Pelé (82)

Na een jaar vol ziekenhuisopnames overleed de Braziliaanse voetballegende Pelé net voor de jaarwisseling op 82-jarige leeftijd. Edson Arantes do Nascimento, zoals Pelé voluit heet, geldt als een van de allerbeste voetballers aller tijden. Met Brazilië werd hij in 1958, 1962 en 1970 wereldkampioen. Hij is de enige speler die drie keer de wereldbeker omhoog kon houden.