Video: Vleugje Zandvoort op fonkelnieuw Formule 1-circuit in Saoedi-Arabië

,,Deze baan is in twaalf maanden gerealiseerd. Volgens mij is dat een wereldrecord. Ook voor ons was het een geweldige uitdaging”, aldus Jan Kral van Tilke Engineers.

Op zondag dienen de coureurs in totaal 50 keer in de rondte te gaan op het 6,174 lange circuit, dat in totaal over 27 bochten beschikt. Op geen enkele F1-baan moeten de rijders zo vaak draaien of keren.

Een overzicht van de baan in Jeddah. Ⓒ ANP

Dankzij het hoogteverschil en de hellingshoek van 12 procent is met name bocht dertien interessant. De rijders zouden zich op dat gedeelte van de baan stiekem op het circuit van Zandvoort kunnen wanen. Daar zijn de Hugenholtz- en Arie Luyendykbocht ook ’scheef’ aangelegd.

Kijk hieronder hoe een rondje over het Jeddah Corniche Circuit eruit ziet:

Snelheid

De meeste bochten in Jeddah kunnen door met een F1-bolide vol gas worden genomen. In totaal zijn er drie DRS-zones. Naar verwachting ligt de gemiddelde snelheid boven de 250 kilometer per uur. Daarmee zou het circuit langs de Rode Zee na het Italiaanse Monza de snelste baan op de Formule 1-kalender zijn.

,,Jeddah is waarschijnlijk de onbekendste plek waar we dit jaar heen gaan, aangezien het circuit pas net in gereedheid is gebracht”, zei Mario Isola, chef van bandenleverancier Pirelli. ,,We kunnen alleen vertrouwen op de simulaties van de Formule 1 en de teams.”

De kwalificatie en race in Saoedi-Arabië worden verreden onder kunstlicht en starten respectievelijk om 18.00 en 18.30 uur Nederlandse tijd. In Jeddah is het twee uur later dan in Nederland.

Max Verstappen

Max Verstappen kan in theorie wereldkampioen worden in Jeddah. Zijn voorsprong op Lewis Hamilton bedraagt op dit moment acht punten. Zijn dat er na de race van zondag 26 of meer, dan is de Limburger niet meer te achterhalen in Abu Dhabi.