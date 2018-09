De Graafschap heeft 'anti-Ajax-bonus' binnen

PHC, sponsor van zowel De Graafschap als PSV, beloofde de spelers van de Superburen de nieuwste IPhone als zij van Ajax zouden winnen. Het duel in Doetinchem eindigde in 1-1, maar dat was voldoende om PSV de landstitel te bezorgen en daarom besloot het bedrijf de spelers van de degradant alsnog te belonen.

Hidde Jurjus en Bryan Smeets Ⓒ twitter PHC

Hidde Jurjus (toen De Graafschap, nu PSV) en Bryan Smeets (de maker van het doelpunt dat Ajax de titel kostte) haalden de telefoons op. "Afspraak is afspraak", laat De Graafschap lachend weten.