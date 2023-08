Wonderbaarlijk: Erling Haaland plakt mond 's nachts dicht om vorm te behouden

„Ik denk dat slaap het allerbelangrijkste ter wereld is. Om goed te kunnen slapen, gebruik ik de bril en doe ik ook alles om alle signalen van buiten in de slaapkamer te vermijden”, zegt Haaland. „Je zou moeten proberen je mond af te plakken. Ik doe dat als ik ga slapen. Het is niet goed om allerlei verschillende dingen te doen, maar het levert wel iets op om elke dag een paar kleine dingen voor een langere periode te doen.”

Haaland zegt dat hij zijn mond afplakt om de ademhaling door zijn neus te verbeteren. Hij stelt ook dat elektronische apparaten met blauw licht de slaap kunnen beïnvloeden en dat hij daarom de bril draagt.

Hij maakte afgelopen seizoen 52 doelpunten voor Manchester City en won met zijn ploeg de landstitel, Champions League en FA Cup.