Vier kandidaten strijden om voorzitterschap FC Barcelona; Joan Laporta grote favoriet

Laporta, die tussen 2003 en 2010 al voorzitter van de Catalaanse voetbalclub was, kreeg de meeste steunbetuigingen en is ook de grote favoriet voor de uiteindelijke verkiezing. De 58-jarige advocaat weet zich gesteund door 10.272 aanhangers van Barcelona. Dat was ruim het dubbele van de nummer twee.

Om te kunnen meedoen aan de verkiezing, moesten de kandidaten minimaal 2.257 handtekeningen van de 'socios' ophalen. Font (4.713), Freixa (2.822) en Rousaud (2510) haalden die kiesdrempel. Xavier Vilajona viel met 1.968 handtekeningen af. Jordi Fa.rré, Lluis Fernández Alà en Pere Riera besloten hun opgehaalde handtekeningen niet te laten tellen. Agustí Benedito, de negende kandidaat, leverde helemaal geen handtekeningen in.

De ingeleverde steunbetuigingen worden de komende dagen gecheckt. Mogelijk zorgt dat nog voor veranderingen in het aantal kandidaten voor de verkiezing. Op 24 januari kiezen de leden van Barcelona een opvolger voor de eind oktober opgestapte Josep Maria Bartomeu.

Onder leiding van Laporta won Barcelona vier landstitels en twee keer de Champions League. Hij stelde in die periode Frank Rijkaard en Pep Guardiola aan als trainers. Laporta sprak eind vorig jaar al zijn steun uit aan de huidige trainer van Barcelona, Ronald Koeman. Maar ook sprak hij over het terughalen van Guardiola in de toekomst. „Pep is een vriend. Felicitaties dat hij langer bij City blijft en gelukkig is, maar net als alle Barça-fans hoop ik dat hij op een dag terugkeert. Als ik de verkiezingen win, kan ik dat doel misschien ooit bereiken.”