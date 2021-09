Video: Na Memphis Depay ook Bruno Fernandes belaagd door selfiejagers op het veld

In Baku, waar Azerbeidzjan het opnam tegen Portugal, werd Bruno Fernandes vijf minuten voor het eindsignaal belaagd door supporters die met hem op de foto wilden. In tegenstelling tot bij Depay was het er in Baku niet eentje, maar vier fans die zich met de spelmaker van Manchester United wilden vereeuwigen.

Fernandes liep net als Depay niet weg, maar er waren ook geen stewards te bekennen die de supporters van het veld haalden. Zonder de geschorste Cristiano Ronaldo won Portugal met 3-0, dankzij goals van Bernardo Silva, David Silva en Diogo Jota.