Hoge verwachtingen bij Vitesse: ’Net zo’n belofte als Ødegaard’

Charly Musonda snelt weg bij Noussair Mazraoui. Ⓒ BSR Agency

ARNHEM - Vitesse-trainer Leonid Slutsky is dolgelukkig dat Charly Musonda steeds fitter wordt en vanavond in de uitwedstrijd tegen Willem II zeker een halfuur inzetbaar is. De Chelsea-huurling, die vorig seizoen door ellendig blessureleed in Arnhem op veertien speelminuten bleef steken, is in de ogen van de Rus een uiterst belangrijke schakel dit seizoen.