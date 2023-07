Superieure Vingegaard heeft met oog op de toekomst een en ander te bespreken met vrouw Trine

De suprematie van Jumbo-Visma en Jonas Vingegaard had een verlammende werking op Tadej Pogacar en de rest van de concurrentie. In Parijs schitterde de 26-jarige Deen net als een jaar eerder in de gele trui, omringd door zijn troepen. Iets wat het iele - en in zijn jongere jaren onzekere - knulletje met platvoeten nooit had gedacht. De volgende vraag is: wat nu? Het lijkt erop dat hij en zijn vrouw Trine daar in ieder geval op één vlak van mening over verschillen.

Jonas Vingegaard samen met zijn vrouwTrine Hansen en hun dochter. Ⓒ ANP/HH