Cambuur en De Graafschap: dit is heel zuur

Cambuur en De Graafschap waren naar de rechter gestapt omdat ze op weg naar de eredivisie leken toen de eerste divisie negen speelronden voor het einde werd afgebroken vanwege het coronavirus. De koploper uit Friesland (11 punten) en achtervolger uit Doetinchem (7 punten) hadden een flink gat geslagen met nummer 3 FC Volendam. Niets leek promotie in de weg te staan, totdat het coronavirus uitbrak en het betaalde voetbal zonder promotieregeling werd afgesloten.

„We hebben veel gewonnen”, stelde directeur De Graaf van SC Cambuur. „Maar we hebben dus onze belangrijkste wedstrijd van het seizoen verloren. Ik vind het een nederlaag voor het hele voetbal. Dit is niet eerlijk. Dit doet heel erg veel pijn, want we hadden het verdiend om te promoveren. We hadden zelfs al rekening gehouden met promotie door contracten van spelers op te waarderen. Ja, dit kost miljoenen. Buiten het sportieve aspect, hoe leuk is het om in de eredivisie te spelen. Hier moeten we even van bijkomen. We gaan kijken wat we nog kunnen doen.”

„Zuur, heel zuur”, treurde directeur Ostendorp van De Graafschap. „Maar je wist dat dit erin zat, hoe oneerlijk het ook is. De rechter heeft het goed uitgelegd. Hij ziet geen reden om de KNVB terug te fluiten omdat het niet duidelijk is dat die bond regels heeft overtreden. Maar hij zei ook dat de KNVB net zo goed anders had kunnen besluiten. Dan hadden ze de regels ook niet overtreden. Daar moeten we het mee doen. Nu kijken of verder strijden zin heeft.”