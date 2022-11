Bal bij clubleiding Ajax na drama in Emmen: is Schreuder te handhaven?

Een dag nadat Kenneth Taylor hoorde dat hij tot de definitieve Oranje-selectie voor het WK behoort, zweefde de middenvelder van Ajax nog altijd. Bij FC Emmen bleek het vertrouwen van Louis van Gaal de international vleugels te geven. Na een valse Ajax-start scoorde Taylor tot twee keer toe op aangeven van Dusan Tadic de 1-1 en 1-2, waarna ook Steven Bergwijn scoorde: 1-3. Dat het opnieuw ondermaats spelende Ajax alsnog door de ondergrens zakte, was illustratief voor de eerste seizoenshelft.

Tijdens de persconferentie, waarin de bondscoach vrijdag zijn keuzes toelichtte, werd hem naar de laatste Eredivisie-speelronde voor het mondiale eindtoernooi in Qatar gevraagd. Hoewel een ongelukje (lees: blessure) in een klein hoekje zit, eiste Van Gaal dat de internationals bij hun clubs nog één keer vol gas zouden geven. ,,Anders zijn zij geen Van Gaal-spelers”, waarschuwde hij dat ze bij een snipperdag een minnetje achter hun naam zouden krijgen.

Armoede troef

Die boodschap bleek totaal voorbij te gaan aan de Oranje-Ajacieden, want op een korte fase in het eerste bedrijf na was het armoede troef. De start van het elftal van Schreuder was ook bedroevend slecht. Owen Wijndal leverde de bal knullig in en herstelde zijn fout met een opzichtige overtreding op een gevaarlijke plaats. Jeroen Veldmate, de zoon van Ajax-hoofdscout Henk Veldmate, schoot de bal fraai achter Remko Pasveer, die in de dertiende opeenvolgende wedstrijd in alle competities een tegentreffer incasseerde (1-0).

Het was voor de fans in het uitvak reden hun woede weer op Schreuder te richten. Bij het betreden van het veld hing achter het doel van Pasveer een spandoek met de tekst ’Schreuder, rot op’, dat na het eerste fluitje van Jochem Kamphuis werd verwijderd. Na de Emmense openingstreffer hing het er weer en bleef het tot het einde van de wedstrijd hangen.

Calvin Bassey in een duel met Rui Mendes. Ⓒ ProShots

Daar veranderde het feit dat Ajax zich razendsnel herstelde niets aan. Dusan Tadic rechtvaardigde in ruim een kwartier de keuze van Schreuder hem ondanks zijn vormverlies te blijven opstellen. Met zijn honderdste assist in 4,5 seizoen Ajax leidde hij twee minuten na de openingstreffer de 1-1 van Taylor in. De pass op de middenvelder was perfect, diens afronding voldoende om ex-Ajax-doelman Mickey van der Hart te passeren.

Halverwege het eerste bedrijf was Tadic (met assist 101) opnieuw de aangever en Taylor weer de gevierde man, omdat hij nu met het hoofd scoorde (1-2). Overigens was het een wonder dat Ajax daarvoor niet wederom op achterstand was gekomen. Miguel Araujo had de bal uit een vrije trap voor het binnenwerken, maar schoot tegen de paal.

Dure misser

Het bleek op dat moment een dure misser, want na de 1-2 van Taylor volgde ook direct de 1-3. Bergwijn toonde aan waarom hij liever van de linkerkant komt, haalde vernietigend uit en leek met die prachtige knal het duel te beslissen. Maar om onbegrijpelijke redenen haalden de Amsterdammers daarna hun voet van het gaspedaal. Brian Brobbey kopte op aangeven van Owen Wijndal nog wel rakelings naast, maar Emmen knokte zich – deels op eigen kracht en deels dankzij Ajax – knap terug in de wedstrijd.

Richairo Zivkovic had op slag van rust al de 2-3 op zijn schoen, maar kreeg ruzie met de bal en werd uiteindelijk gestuit door Pasveer. In de rust verving Schreuder de geblesseerde Calvin Bassey, wiens plaats werd ingenomen door Daley Blind. Mohammed Kudus loste Brobbey af.

De aansluitingstreffer kwam er na een klein kwartier in de tweede helft alsnog, nadat Pasveer even daarvoor alert was geweest en de bal van de voet van de doorgebroken Rui Mendes plukte. Op de inzet van dichtbij van Zivkovic had de Oranje-doelman echter geen antwoord (2-3). Het was een minuut nadat Davy Klaassen de aan zijn voet geblesseerde Taylor had vervangen.

Oliedomme verslapping

Hoe oliedom de verslapping van Ajax was, bleek daarna, want op het moment dat de gasten weer even aanzetten, kregen zij direct twee kansen. Bergwijn werd van een tweede treffer afgehouden door Van der Hart en Kudus schoot de bal tegen het aluminium. Het waren twee missers met noodlottige gevolgen, want nadat Mark Diemers volledig vrijstaand naast schoot, maakte Mohamed Bouchouari verdiend gelijk: 3-3.

Tijdens het WK ligt de bal bij de clubleiding. Het treffen in Emmen maakte opnieuw duidelijk dat er de komende transferperiode reparatiewerkzaamheden moeten worden uitgevoerd. Ajax presenteerde zich aan de Oude Meerdijk geen moment als aanstaande landskampioen. Versterkingen zijn beslist geen overbodige luxe. Maar de allerbelangrijkste vraag is: blijft Schreuder trainer?