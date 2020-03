Italiaanse sportminister: misschien op 3 mei weer voetballen

Vincenzo Spadafora (m) Ⓒ EPA

Er is een kans dat op 3 mei de Italiaanse voetbalcompetitie in de Serie A wordt hervat. Dat heeft de minister van sport Vincenzo Spadafora gezegd. „Ik sluit het zeker niet uit, maar dit is ook geen harde toezegging. De mogelijkheid bestaat, maar zekerheid is er niet.”