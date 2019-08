Dessers helpt Heracles aan punt

De ploeg van trainer Frank Wormuth, die nog zonder zege is dit seizoen, leek op weg naar een nederlaag tegen de Arnhemmers, maar een doelpunt van Cyriel Dessers bracht daar verandering in: 1-1.

In de 66e minuut was Vitesse nog op voorsprong gekomen via aanvoerder Bryan Linssen. Een uitstekende voorzet vanaf de linkerkant van de Engelse verdediger Max Clark werd net zo goed afgerond door de spits, die er vorig seizoen twaalf maakte in de eredivisie.

Vitesse-verdediger Danilho Doekhi verwerkte tien minuten voor tijd een lange bal totaal verkeerd. Dessers pikte de bal op en bezorgde zijn werkgever een punt, al hadden dat er ook drie kunnen zijn. Adequaat optreden van doelman Remko Pasveer voorkwam dat.

Vitesse heeft na vier wedstrijden nog niet verloren (8 punten), maar leverde wel de koppositie in. Heracles heeft 2 punten, het speelde ook gelijk bij Fortuna Sittard (1-1).

