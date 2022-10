Oud-doelman Iker Casillas na bericht over ’coming-out’: ’Ik was gehackt’

Een aantal uren later liet Casillas weten dat zijn account zou zijn gehackt. ,,Gelukkig is alles oké, excuses aan mijn volgers. En natuurlijk nog meer excuses voor de LGBT-gemeenschap.”

Volgens de Spaanse sportkrant AS zat het anders. Casillas zou zijn bericht sarcastisch bedoelen. Dit naar aanleiding van de vele geruchten rond zijn relatiestatus. De roddelpers in Spanje schrijft dagelijks verhalen en berichten over Casillas.

Het aantal mannelijke voetballers dat tijdens of na hun loopbaan bekendmaakte homoseksueel te zijn is zeer beperkt. Casillas is tot nu toe verreweg de bekendste voetballer die uit de kast is gekomen. Hij geldt als één van de beste en succesvolste keepers ooit.

Bekijk ook: Iker Casillas en Sara Carbonero uit elkaar

Sara Carbonero

Casillas, een clubicoon van Real Madrid, had in het verleden lange tijd een relatie met journaliste Sara Carbonero. Ruim een jaar geleden scheidde het tweetal. In 2019 werd de toen 38-jarige goalie getroffen door een hartaanval. Casillas, die toen uitkwam voor FC Porto, werd daardoor gedwongen zijn loopbaan te beëindigen.”

Het bericht van Casillas wordt op Twitter massaal gedeeld. Ook Carles Puyol, jarenlang collega-international bij Spanje, reageert: „Het is tijd om ons verhaal te vertellen, Iker.” De twee werden in 2010 samen wereldkampioen, door in de finale Oranje te kloppen.