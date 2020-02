’Koreanen vliegen naar ’veiliger’ China’

„Mijn vader, moeder en zus wonen in Qingdao”, verwijst ze naar haar Chinese geboorteplaats. „Die stad ligt tegenover Zuid-Korea, aan de andere kant van de Gele Zee. De laatste dagen vliegen er steeds meer Zuid-Koreanen naar Qingdao omdat het daar veiliger is. Dat zegt wel iets.”

Bekijk ook: Coronavirus grijpt om zich heen in sportwereld

Het nieuwe coronavirus brak eind vorig jaar uit in Wuhan. Vanaf die stad in China is het ruim 1100 kilometer reizen naar Qingdao. „Ook in onze stad zijn mensen besmet geraakt, begreep ik van mijn familie”, vertelt de 47-jarige oud-topspeelster. „Maar nu is alles wel redelijk onder controle. Een vriendin van me van de Zuid-Koreaanse ploeg vertelde een paar weken geleden al dat het bij hen niet goed gaat. En dat blijkt nu ook wel.”

In Zuid-Korea heeft het coronavirus al zeven doden geëist. Al meer dan 900 mensen zijn besmet geraakt. „De enige juiste beslissing is dus om het WK uit te stellen”, vindt Li Jiao. „Ik begrijp dat we daar nu in juni heen gaan als alles weer goed is. We hadden ons goed voorbereid en we waren er klaar voor. Maar veiligheid gaat boven alles.”

Het vrouwenteam zou met Li Jie, Kim Vermaas, Britt Eerland en Emine Ernst naar de Zuid-Koreaanse stad Busan afreizen. De tafeltennissters konden zich tijdens het WK voor landenteams niet meer voor de Spelen van later dit jaar in Tokio plaatsen. Die kans is voorbij na het mislukte kwalificatietoernooi van eind januari in het Portugese Gondoma.

„Maar het blijft een WK, een prachtig toernooi”, stelt Li Jiao die als speelster tweemaal Europees kampioen werd en eenmaal de Europese Spelen won. Rajko Gommers, Ewout Oostwouder en Laurens Tromer vormden de beoogde Nederlandse mannenploeg voor het WK. Zij waren in tegenstelling tot de ploeg van Li Jiao niet automatisch geplaatst voor het mondiale hoofdtoernooi.

„We blijven de komende tijd hard trainen”, vertelt Li Jiao. „In april wacht een heel belangrijk toernooi in Moskou waar we ons individueel voor de Spelen in Tokio kunnen plaatsen. Daar moeten we er staan.”