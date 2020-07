Heerenveen breekt contract open van Joey Veerman

Veerman maakte in zijn eerste jaar direct naam in Friesland. De van FC Volendam overgekomen middenvelder tekende een jaar geleden een contract tot 2022 met een optie voor nog een seizoen, maar dat is nu dus alweer verlengd.

Veerman, die de afgelopen maanden werd gelinkt aan een stap hogerop, was het afgelopen seizoen goed voor 22 duels, waarin hij vier doelpunten maakte en vijf keer de man van de assist was. In november van 2019 zou hij zijn debuut maken voor Jong Oranje, maar een late blessure gooide toen roet in het eten.

Technisch manager Gerry Hamstra is in zijn nopjes met de contractverlenging: „Joey heeft een goed eerste seizoen bij ons gehad. Hij is vanuit de eerste divisie bij sc Heerenveen op een hoger niveau gaan spelen, maar paste zich snel aan. We zijn zeer te spreken over zijn ontwikkeling en denken dat hij bij ons nog meer stappen kan maken. Met het openbreken van zijn contract geven wij een duidelijk signaal af. Wij hebben veel vertrouwen in de verdere ontwikkeling van Joey bij sc Heerenveen.”