Foto’s: Frenkie de Jong met Barcelona terug op het veld

Alle spelers, met uitzondering van Ousmane Dembele, verschenen op het trainingsveld. De Spaanse clubs kregen maandag toestemming om weer te gaan trainen. Dat zal voorlopig nog in kleine groepjes gebeuren.

Woensdag had FC Barcelona alle spelers getest op het coronavirus. In Spanje wordt gemikt op een herstart in juni. Met nog elf wedstrijden te gaan, heeft FC Barcelona een voorsprong van twee punten op Real Madrid.

Lionel Messi werkt met de bal aan de voet een individuele training af. Ⓒ AFP

Bekijk ook: Frenkie de Jong neemt voorzorgsmaatregelen bij FC Barcelona

Ook Luis Suarez werkt bij de individuele training vooral aan zijn conditie. Ⓒ AFP