VIDEO Lindsay van Zundert (17) na sterk debuut naar finale

Ze liet een uitstekend optreden zien, maakte geen grote fouten en verliet met een tevreden glimlach het ijs. Met een score van 59,24 verbeterde Van Zundert haar beste seizoensprestatie. Na twaalf deelneemsters wist de Brabantse dat haar optreden genoeg was, ze had op dat moment al zes schaatssters onder zich gehouden.

„Dit is iets waar ik vooraf op hoopte. Mijn doel was om het beste van mezelf te laten zien. Dat heb ik zeker gedaan. Ik hoop dat ik in de finale ook iets moois neer kan zetten”, sprak de 17-jarige Van Zundert met een glimlach op haar gezicht. „Het was echt een hele opluchting. Vooral omdat ik toch terugdacht aan de EK van januari, waar mijn laatste sprong niet lukte. Nu lukte die wel. Er viel daardoor een last van mijn schouders. Ik ben echt heel blij.”

Trots

Met een glimlach van oor tot oor verscheen Van Zundert voor de camera. „Ik wilde vooral genieten en alles eruit halen, want het is natuurlijk heel bijzonder om hier te staan”, begon ze tegenover de NOS. Als zeventienjarige je debuut maken op de Spelen is een knappe prestatie, realiseerde Van Zundert zich. „Ik wilde niemand teleurstellen en vooral laten zien wat ik kan. Het was mijn doel om het beste uit mezelf te halen en dat is zeker gelukt. Ik hoop dat ik iedereen trots heb gemaakt.”

Ze is de eerste kunstrijder die Nederland bij het grootste wintersportevenement vertegenwoordigt sinds Dianne de Leeuw in 1976. In Innsbruck won Dianne de Leeuw 45 jaar geleden een zilveren medaille. Dat Nederland een kunstrijdster afvaardigde was te danken aan de zestiende plaats die Van Zundert in maart vorig jaar behaalde bij de WK in Stockholm, met een totaalscore van 174,50 punten.

Alle olympische wedstrijden zijn live te volgen en terug te zien via Eurosport/discovery+.

Kamila Valieva

De afgelopen dagen was er veel te doen rondom de Russische Kamila Valieva. De 15-jarige favoriete voor het goud won eerder op de Spelen goud met het Russische team in de landenwedstrijd, maar raakte de dag erna betrokken in een dopingzaak. Ze bleek positief te hebben getest tijdens de nationale kampioenschappen van haar land eind december. Zelf gaf ze aan dat haar positieve test op doping is veroorzaakt door het gebruik van niet voor haar bestemde medicatie.

Het Russische antidopingbureau legde haar aanvankelijk een schorsing op, maar ze mocht toch in actie komen nadat sporttribunaal CAS had geoordeeld dat een onder meer door het IOC gewenste schorsing niet op zijn plaats zou zijn.