Mercedes wil aan minder teams motoren leveren in Formule 1

Volgens teambaas Toto Wolff verdient Mercedes daar echter te weinig aan nu de internationale autosportfederatie FIA de regels heeft aangepast.

„Helaas is het leasen van motoren niet meer aantrekkelijk en interessant, omdat de FIA een bepaalde financiële limiet heeft gesteld voor wat je aan je klanten kan doorberekenen. Dat is om de kleinere teams te beschermen”, zegt Wolff in de Financial Times. Mercedes bouwt de motoren in de fabriek in het Britse Brixworth. De Duitse renstal maakt daar zelf gebruik van, maar ook McLaren, Aston Martin en Williams rijden met de krachtbronnen van Mercedes.

Ideale wereld

Het team van Wolff werd de afgelopen acht jaar wereldkampioen bij de constructeurs en leverde zeven keer de individuele wereldkampioen, maar dit seizoen komt Mercedes snelheid te kort ten opzichte van Ferrari en Red Bull. Volgens Wolff wordt in de fabriek alles op alles gezet om de auto’s van Lewis Hamilton en George Russell sneller te maken. De Oostenrijker, ook aandeelhouder van het Mercedes-team, wil ook daarom één klantenteam laten vallen.

Bekijk ook: Max Verstappen baalt van chaos en hoopt op regen

„In een ideale wereld maken we motoren voor Mercedes en twee andere teams, dus één minder. In dat geval hoef je twee motoren en twee reserve-exemplaren minder te maken”, aldus Wolff, die niets losliet over welk team dan op zoek moet naar een andere motorleverancier.

Porsche

Ferrari voorziet ook Alfa Romeo en Haas van motoren. Red Bull, het team van wereldkampioen Max Verstappen, gebruikt net als zusterteam AlphaTauri motoren van Honda. Alpine rijdt met Renault-motoren.

Porsche en Audi, beide onderdeel van de Volkswagen Group, treden in 2026 toe tot de Formule 1. Porsche gaat vermoedelijk samenwerken met Red Bull. Audi hoopt een team uit de Formule 1 te kunnen overnemen en voerde al gesprekken met McLaren, maar de eigenaren willen McLaren niet verkopen.