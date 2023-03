Olav Kooij in eerste rit Parijs-Nice geklopt door Tim Merlier

Maandag volgt een vlakke rit van Bazainville naar Fontainebleau. Parijs-Nice eindigt volgende week zondag.

Voor de 30-jarige Merlier, overgekomen van Alpecin-Fenix, was het al zijn vierde overwinning van het seizoen na ritzeges in de Ronde van Oman en de UAE Tour. De Belgische kampioen roemde zijn nieuwe ploeggenoten van wie Florian Sénéchal hem in de laatste kilometer had ’gebracht’. Het was volgens Merlier een mooi einde van een hectische dag. „Het was een geweldige ’lead-out’, nadat eerst Kasper (Asgreen) me naar voren had gebracht. Het was een zware dag, zeker toen we na een klim op 20 kilometer voor de streep in de achtervolging moesten.”

De Fransman Paul Ourselin en de Deen Jonas Gregaard waren de vroege vluchters, die het vooraan volhielden tot de tweede doorkomst op de Côte de Milon-la-Chapelle, een klim van de derde categorie. Op het korte venijnige klimmetje liet de Sloveen Tadej Pogacar zich even vooraan zien. De tempoversnelling zorgde voor een schifting in het peloton. Jonas Vingegaard, de Deense kopman van Jumbo-Visma, ontbrak in de eerste groep.

Met name de ploegen van de sprinters zorgden voor de aansluiting, terwijl vooraan de Amerikaan Neilson Powless een solo richting finish probeerde op te zetten. Maar de sprint om bonificatieseconden was voor het peloton voldoende reden de renner van EF Education-EasyPost niet te laten wegrijden. Pogacar won die bonificatiesprint op Côte des Dix-sept Tournants. Met Vingegaard in zijn wiel en de Fransman Pierre Latour reden ze even vooruit, tot alles weer samenkwam en de verwachte sprint er kwam.

Bettiol mist Tirreno-Adriatico door val in Strade Bianche

De Italiaanse wielrenner Alberto Bettiol moet zich noodgedwongen afmelden voor de rittenkoers Tirreno-Adriatico. De coureur van EF Pro Cycling moest zaterdag in de koers Strade Bianche opgeven na een val.

Zijn ploeg meldde zondag dat de 29-jarige renner bijkomende onderzoeken in het ziekenhuis ondergaat nadat hij in de nacht symptomen had vertoond van een hersenschudding. Zijn plaats in het team wordt ingenomen door de Ecuadoraan Jonathan Caicedo. Bettiol, in 2019 winnaar van de Ronde van Vlaanderen, won dit seizoen al een wedstrijd, de proloog in de Tour Down Under.