Olav Kooij in eerste rit Parijs-Nice geklopt door Tim Merlier

Enkele kilometers voor de streep was het Pogacar die wegsloop. Alleen Pierre Latour en Jonas Vingegaard waren op de afspraak. Het was slechts een plaagstootje want het peloton kwam terug, maar het belooft nog wat voor de komende dagen.

Het draaide dus uit op een sprint en daar bleek Merlier de snelste. Maandag volgt een vlakke rit van Bazainville naar Fontainebleau. Parijs-Nice eindigt volgende week zondag.

Bettiol mist Tirreno-Adriatico door val in Strade Bianche

De Italiaanse wielrenner Alberto Bettiol moet zich noodgedwongen afmelden voor de rittenkoers Tirreno-Adriatico. De coureur van EF Pro Cycling moest zaterdag in de koers Strade Bianche opgeven na een val.

Zijn ploeg meldde zondag dat de 29-jarige renner bijkomende onderzoeken in het ziekenhuis ondergaat nadat hij in de nacht symptomen had vertoond van een hersenschudding. Zijn plaats in het team wordt ingenomen door de Ecuadoraan Jonathan Caicedo. Bettiol, in 2019 winnaar van de Ronde van Vlaanderen, won dit seizoen al een wedstrijd, de proloog in de Tour Down Under.