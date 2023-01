Herbeleef: Van Gerwen verliest finale WK darts: Smith wereldkampioen, 7-4

Elfde set: Smith wereldkampioen!

Smith mag deze set beginnen, maar krijgt meteen een mentale tik te verwerken van Van Gerwen. Die breakt de Engelsman direct en lijkt zijn vorm weer terug te vinden. Smith vindt de triples vervolgens wat lastiger, waardoor Van Gerwen ook de tweede leg naar zich toetrekt met dubbel 16. Daarna herpakt Smith zich echter volledig. Met zijn favoriete dubbel 20 is leg drie weer voor Smith die op zijn beurt breakt in de vierde leg. In de vijfde leg is Smith ongenaakbaar. Hij lijkt zelfs even af te stevenen op een negendarter, maar dat lukt net niet. Met dubbel 8 trekt hij de set alsnog naar zich toe en mag zich wereldkampioen noemen. Van Gerwen moet helaas genoegen nemen met een tweede plaats.

Tiende set: Van Gerwen leeft nog!

Van Gerwen begint de tiende set goed, door met een 105-finish de eerste leg te pakken. De tweede leg mist Smith twee pijlen voor de leg, maar Van Gerwen kan niet profiteren en mist ook twee pijlen, waarna Smith alsnog 1-1 maakt. De derde leg is echter weer voor de Brabander, die daarmee nog in leven is. De leg erna is weer voor Smith, waardoor het aankomt op een vijfde leg. In die leg hebben beide darters last van zenuwen, maar trekt Van Gerwen aan het langste eind met een 35-finish. Hij is nog steeds in de race, maar mag geen set meer verliezen, 6-4.

Negende set: Van Gerwen aan zijden draadje

Van Gerwen is de controle in deze finale kwijt. De man uit Vlijmen haalt ook in het begin van de negende set niet zijn gebruikelijke niveau. Smith gooit 74 uit en komt wederom op voorsprong in de set om vervolgens direct door te bijten en Van Gerwen te breaken en daarna ook de 3-0 te maken. Hij staat nu met 6-3 in sets voor. Het aantal keer 180 staat inmiddels op meer dan 30.

Achtste set: Smith loopt verder uit

Smith breakt Van Gerwen weer in de eerste leg. Met een finish op tops (dubbel 20) deelt hij de Nederlander een gevoelige tik uit. Ook zijn eigen leg pakt de Brit met een 68-finish, maar leg drie is weer voor Van Gerwen. In de vierde leg slaat Smith echter weer toe, waardoor hij zijn voorsprong uitbreidt naar 5-3. Het is de derde set op rij die Smith wint, dus Van Gerwen moet nu echt flink aan de bak.

Zevende set: Van Gerwen weer achter in absolute kraker

Deze finale is een echte kraker. De twee rivalen geven elkaar geen duimbreed toe en nu is het Van Gerwen die zijn tegenstander direct breakt in de eerste leg. Vervolgens pakt hij ook zijn eigen leg en lijkt hij door te bijten. Maar daarna herpakt Smith zich in de derde leg en raakt Van Gerwen de scherpte weer even kwijt. Smith breakt hem terug en pakt daarna zijn eigen leg. Het is 4-3 voor de Engelsman.

Zesde set: Het is weer gelijk!

Een 50-finish brengt Smith aan de leiding in de set die Van Gerwen begonnen is. Van Gerwen breakt in de tweede leg echter meteen terug door de eerste pijl op tops direct te gooien, 1-1. In de derde leg laat Van Gerwen een 80-finish liggen, waarna Smith toeslaat met een 40-finish en de Nederlander weer even achter de feiten aanloopt in deze set. Ook de volgende leg is voor Smith, waardoor het weer gelijk is!

Vijfde set: Van Gerwen op voorsprong!

De nummer 3 en 4 van de plaatsingslijst maken er een mooie avond van! Na vijf sets is er al meer dan twintig keer 180 gegooid en de wedstrijd gaat nog steeds gelijk op. In de vijfde set komt Smith op voorsprong met een 141-finish, gevolgd door een 100-finish van Van Gerwen. Beide mannen pakken daarna nog een leg, waardoor er voor het eerst deze avond vijf legs nodig zijn in een set. In de vijfde leg bezwijkt Smith even onder de druk, waarna Van Gerwen met een 59-finish de set pakt, 3-2.

Vierde set: Van Gerwen maakt gelijk

In de vierde set komt Van Gerwen weer op gelijke hoogte met Smith! Beide darters staan fantastisch te gooien en doen weinig voor elkaar onder. Van Gerwen slaat echter hard terug in de vierde set en geeft daarin geen enkele leg weg. Met 3-0 in legs maakt hij gelijk waardoor het nu 2-2 in sets staat.

Derde set: Smith op voorsprong

Michael Smith pakt de derde set! Nederlander Van Gerwen kijkt tegen een 2-1 achterstand in sets aan.

Spectaculair begin

Van Gerwen en Smith zijn aan elkaar gewaagd. Na twee sets staat het 1-1 en heeft het publiek al een negendarter kunnen zien. In de eerste set was Van Gerwen met 3-1 te sterk voor de Engelsman. In de spectaculaire tweede set sloeg Smith terug. Van Gerwen miste op één pijl een negendarter, waarna Smith hem direct wel gooide. Vervolgens won Smith de set met 3-1.