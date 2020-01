AZ naar kwartfinale beker na winst in mistig Oss

Na de nederlaag tegen Willem II van afgelopen zaterdag had Slot zijn elftal grotendeels intact gelaten. Marco Bizot nam zijn plaats onder de lat weer over van Rody de Boer, en Ron Vlaar hoefde niet aan te treden op het kunstgras in Oost-Brabant. Dat maakte de weg vrij voor de entree van Ramon Leeuwin in de Alkmaarse basis.

De grootste mogelijkheid in het eerste bedrijf was voor Myron Boadu, maar de spits kreeg in het penaltygebied van TOP een steekpass van Calvin Stengs niet lekker onder controle. Bondscoach Ronald Koeman zag vanaf de tribune hoe zijn zoon Ronald Koeman junior tien minuten voor rust voor het eerst moest vissen. Een schot van Dani de Wit in de korte hoek was de goalie te machtig.

Tien minuten na rust kregen de bezoekers een strafschop, nadat Rick Stuy van den Herik De Wit naar de grond had getrokken. Teun Koopmeiners schoot de toegekende penalty feilloos binnen, waardoor AZ zich verzekerde van een plaats bij de laatste acht.