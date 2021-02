Michael Woods rijdt Bauke Mollema met miniem verschil uit de leiderstrui Tour du Var

Mollema had vrijdag in een sprint bergop de rest het nakijken gegeven en ging dus als leider van start in deze etappe. Ditmaal was Woods echter duidelijk de sterkste. De Canadees reed Mollema en Jhonatan Narváez op twee seconden en de rest van het veld eindigde daar nog weer verder achter.

Door zijn zege wipt Woods ook net over Mollema heen naar de eerste plaats in het algemeen klassement. Zijn voorsprong bedraagt een seconde. De Fransman David Gaudu staat derde in het algemeen klassement.

Zondag wordt de laatste etappe verreden. De derde rit, met start en aankomst in Blausasc, telt drie zware beklimmingen en is 131 kilometer lang.