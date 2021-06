Lieke Martens dendert door ondanks heimwee: ’Ik heb zo’n enorme drive’

Lieke Martens is vastberaden om nog meer prijzen te winnen. Ⓒ HH/ANP

AMSTERDAM - Of het speciaal is dat ze dinsdag terugkeert in het stadion waar ze in 2017 met Oranje Europees kampioen werd? Hm, daar had ze eigenlijk nog niet aan gedacht. Of het bijzonder is dat ze in het oefenduel in Enschede tegen Noorwegen haar 50e Oranje-doelpunt kan maken? Uuh, daar was ze eigenlijk nog niet van op de hoogte. De trein van Lieke Martens dendert al ruim een decennialang onverstoorbaar door, altijd op weg naar het volgende stationnetje, de volgende prijs. De Leeuwin laat zich eigenlijk door niets of niemand in haar jacht op trofeeën tegenhouden. ,,Ik houd gewoon heel erg van winnen.”