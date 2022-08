Speciaal duel voor Van Nistelrooy: ’Onze gezinnen kennen elkaar goed’

PSV leek in de derde voorronde tegen een veel sterker AS Monaco te stranden, maar de Eindhovenaren redden het op de valreep alsnog. Dankzij een doelpunt van de Mexicaan Érick Gutiérrez in de 89e minuut, wist PSV er een verlenging uit te slepen. Luuk de Jong, die de assist gaf bij die treffer, zorgde in de verlenging met zijn hoofd voor de 3-2.

Van Bronckhorst kende met de Rangers ook een bijzondere avond. Na de nederlaag van vorige week bij de Belgische club Union (2-0), leken de Schotten op weg naar uitschakeling. Van Bronckhorst zag zijn elftal in een vol Ibrox Stadium met 3-0 stunten en alsnog de play-offs halen.

"Ik heb Giovanni als persoon heel hoog zitten"

„Ik heb Giovanni als persoon heel hoog zitten”, aldus Van Nistelrooy in het Philips-stadion. „Onze beide gezinnen kennen elkaar goed. Als ik zie hoe Giovanni het bij Feyenoord heeft gedaan en nu ook weer bij de Rangers doet, dan heb ik daar veel bewondering voor. Rangers is een fantastische tegenstander om tegen te spelen. De sfeer op Ibrox is geweldig.”

Van Nistelrooy en Van Bronckhorst kennen elkaar onder meer van hun gezamenlijke periodes bij het Nederlands elftal. De voormalige spits en voormalige linkerverdediger maakten allebei deel uit van de selectie van Oranje bij de EK’s van 2004 en 2008 en het WK van 2006.

De 47-jarige Van Bronckhorst heeft een wat langere periode als hoofdtrainer achter zich dan de 46-jarige Van Nistelrooy, die koos voor de geleidelijke weg en bij PSV dit seizoen doorstroomde naar de positie van hoofdtrainer. Van Bronckhorst deed hetzelfde bij Feyenoord, waarmee hij in 2017 de landstitel won. Vorig jaar bereikte hij met de Rangers de finale van de Europa League.

Bekijk ook: Van Bronckhorst met Rangers nu tegenstander van PSV

Perfecte start

Van Nistelrooy kent bij PSV voorlopig een perfecte start. De Eindhovenaren wonnen de Johan Cruijff Schaal van Ajax, begonnen de Eredivisie met een zege op FC Emmen en schakelden AS Monaco uit in de Champions League. Dat er in aanloop naar de dubbelde confrontatie met de Rangers op voetballend gebied nog genoeg te verbeteren valt, maakt Van Nistelrooij niet zoveel uit. „Als de tegenstander beter is, moet je het ergens anders vandaan zien te halen”, zei hij. „Je moet een manier vinden om bij elkaar te blijven en specifieke kwaliteiten van elkaar benutten. Het zit goed met het karakter, de wilskracht, de mentaliteit en eenheid.”