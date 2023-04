Buitenlandse media over topprestatie Hassan: ’Grootste succes van haar leven’

„Dit is werkelijk ongelooflijk!”, schrijft The Guardian over de dertigjarige Hassan. ,,Ze trainde door tijdens de Ramadan, leek het op te moeten geven door een blessure, lag ver achter, kwam terug, en geeft nu iedereen het nakijken! Wow wow wow!”

Voormalig olympisch hardloper Steve Cram keek zijn ogen uit tijdens de triomf van Hassan. „Sifan Hassan heeft iets gedaan waar niemand rekening mee had gehouden”, zegt hij tegen BBC One. „Ze was aan het strijden, ze greep naar haar heup, rekte en strekte. Alleen al over de finish komen zou voor haar een droom zijn die uitkwam. Dit kan zomaar het grootste succes van haar leven zijn.”

SkySports kijkt met verbazing naar het doorzettingsvermogen van Hassan. „Ze maakte er een rommeltje van toen ze bij een waterpunt een drankje oppikte, maar herstelde zich weer en deelde haar flesje zelfs met haar rivaal, Yalemzerf Yehualaw. Omdat ze van oorsprong een trackatleet is, had ze een voordeel in de eindsprint. Daardoor kon ze Alemu Megertu en Peres Jepchirchir opzij zetten.”

„In de eerste wedstrijdhelft moest Hassan meermaals halt houden om te stretchen. Daarna begon ze aan een onwaarschijnlijke inhaalrace om het uiteindelijk nog te halen in 2u18:33, uiteraard een Nederlands record”, schrijft Het Nieuwsblad.