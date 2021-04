Neymar ’gelukkiger dan ooit’ bij PSG

Neymar verruilde in 2017 FC Barcelona voor Paris Saint-Germain voor het enorme bedrag van 222 miljoen euro. De 29-jarige Braziliaan heeft sindsdien drie keer de Franse landstitel en twee keer de Franse beker veroverd, maar de begeerde Champions League ontbreek nog in de prijzenkast.

De uitspraken van Neymar, wiens contract afloopt in de zomer van 2022, deden clubvoorzitter Nasser Al-Khelaifi goed. „Neymar heeft geen excuus meer om te vertrekken. Hij speelt volgend jaar bij PSG en ook nog vele jaren daarna”, zei hij bij RMC Sport. „We hebben veel geïnvesteerd in deze club om de Champions League te kunnen winnen en hebben alles in huis om die trofee te pakken.”

Niet het eindstation

De Parijse club stootte dinsdag de titelverdediger uit het toernooi, ondanks een nederlaag van 1-0 in eigen huis. Dankzij de zege van 3-2 in de uitwedstrijd in München bereikte PSG de laatste vier. „Maar wat ons betreft is dat nog niet het eindstation”, zei de Braziliaanse sterspeler Neymar. „We gaan nu voor het hoogste.”

Vorig seizoen verloor PSG in de finale van Bayern. Neymar: „Deze wedstrijd hebben we dan weer verloren, maar dat konden we ons veroorloven na de winst in München. Maar dat het moeilijk zou worden heeft me niet verrast. We speelden tegen een van de beste clubs van de wereld.”

Ploeggenoot Ángel di Maria sloot zich daarbij aan. „Dit is een geweldige prestatie van ons, ik ben er ongelooflijk blij mee. We hebben hard moeten werken. Bayern is soms ongelooflijk goed. Maar we hebben het gered en ik denk dat we het hebben verdiend.”

Hans Flick en de spelers van Bayern na de uitschakeling in de Champions League. Ⓒ AFP

Trainer Flick: Bayern had eigenlijk moeten winnen

Trainer ’Hansi’ Flick vindt dat Bayern eigenlijk de tweestrijd met PSG had moeten winnen. Nu volstond de 0-1 zege woensdag in Parijs niet „Maar over twee duels genomen waren we de betere”, aldus de coach van de onttroonde titelverdediger.

„Thuis hebben we verreweg de meeste kansen gehad, maar er ook een paar weggegeven. Dat was de verklaring voor onze nederlaag”, vervolgde Flick. „Maar het is niet anders. Paris Saint-Germain was beter dan vorig seizoen in de finale, dat moet ik ook zeggen. Daarom lijkt het me niet meer dan fair om PSG met dit fraaie succes te feliciteren.”

Bondscoach

Flick weet niet of hij komend seizoen nog trainer is van Bayern. De coach liet zijn toekomst open. „Iedereen begrijpt dat ik over mijn toekomst nadenk”, aldus Flick, die de belangrijkste kandidaat is om Joachim Löw op te volgen als bondscoach van Duitsland. „Mijn familie zal altijd achter me staan, welke keuze ik ook maak.”

Flick heeft nog geen afspraak staan met Oliver Kahn, de toekomstig bestuursvoorzitter van Bayern. „Als Oliver met me wil praten, zal hij me dat laten weten. Ik heb geen haast.”

Met Bayern won Flick in korte tijd veel prijzen, waaronder de Champions League vorig jaar. Flick was bij het WK van 2014 assistent van Löw, die na het komende EK vertrekt. Duitsland behaalde toen de wereldtitel.