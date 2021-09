Jong Ajax dankzij Danilo eenvoudig langs MVV

Heitinga kon maandagavond beschikken over Devyne Rensch. De international van het grote Oranje vormde met Rio Hillen het hart van de defensie. Beiden kreeg al vroeg in de eerste helft een gele kaart.

Ajax kwam na ruim een half uur op voorsprong door Danilo. De Braziliaan benutte een strafschop. Eerder had Sven Blummel er een gemist namens MVV. De 17-jarige doelman Charlie Setford redde. Vlak voor het rustsignaal verdubbelde Naci Ünüvar de marge.

Rensch kwam niet terug voor de tweede helft. Liam van Gelderen was zijn vervanger. Danilo had na een uur opnieuw succes op aangeven van de Deen Christian Rasmussen. Meteen daarna maakte hij plaats voor Max de Waal, die dit seizoen al zevenmaal heeft gescoord. Diep in blessuretijd bepaalde invaller Orhan Dzepar de eindstand op 3-1.