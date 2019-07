Kruijswijk: ’Ik was niet zo slecht als dat ik dacht’

Hij moest net als onder anderen geletruidrager Julian Alaphilippe, Thibaut Pinot en Geraint Thomas alleen tijd toegeven op de ontsnapte Egan Bernal. De Colombiaan klom in het klassement van de vijfde naar de tweede plaats, waardoor Kruijswijk naar plek 4 zakte.

„Het duurde even voordat het los ging, maar toen Bernal ging, kon ik gelukkig mee”, zei de renner van Jumbo-Visma na afloop tegenover de NOS. „Ik kon op de Col du Galibier gelukkig mee, en in de afdaling was het even alle hens aan dek.” De etappe werd gewonnen door de Colombiaan Nairo Quintana, die zevende staat in het algemeen klassement.

Alaphilippe komt sterk terug

Julian Alaphilippe, die eerder uit de groep met Kruijswijk moest lossen, haakte in de afdaling weer aan. „Maar dat weten we van hem natuurlijk, daar is hij goed in en staat hij om bekend”, zei Kruijswijk over de leider in het algemeen klassement.

Regen

„Op het einde van de daling ging het ook nog regenen, toen was het even een kwestie van de schade richting Bernal beperken”, aldus Kruijswijk. „Ik ben aardig gesloopt, maar ik kon redelijk goed mee vandaag. Ik zag die mannen achter me één voor één afhaken. Ik voelde me niet super, maar ik was toch niet zo slecht als dat ik vooraf dacht dat ik zou zijn. Morgen maar weer verder”, lachte de Nederlander, die nu vierde staat in de strijd om de gele trui.

De achterstand op Alaphilippe bedraagt voor Kruijswijk nu 1 minuut en 47 seconden, Bernal (op 1.30 van Alaphilippe) en Geraint Thomas (op 1.35) bezetten nu plaats 2 en 3.

