Dit is de reactie van Sébastien Haller op kritiek Valentijn Driessen

Luister de voetbalpodcast Kick-off

Presentator Pim Sedee blikt met Driessen en Ajax-volger Mike Verweij uitgebreid terug op die memorabele Champions League-avond. Maar wat moet Ajax doen als Davy Klaassen weer fit is? Wie moet er dan buiten de eerste 11 vallen?

Ook wordt er in Kick-off vooruitgekeken naar de kraker van dit weekend: PSV-Feyenoord. Driessen en Verweij geven antwoord op de vraag wie een betere coach is, Arne Slot of Roger Schmidt.

Dan een blik op het buitenland. Moet Donny van de Beek bij Manchester United vertrekken, zodra de transfermarkt weer open gaat? Ja, stelt Driessen. ,,Het is gewoon zielig om hem daar nu te zien spelen.’’

Bij Barcelona staat de positie van coach Ronald Koeman onder druk, na de 0-3 oorwassing in de Champions League tegen Bayern München. Driessen: Jordi Cruijff heeft nee gezegd om Ronald Koeman op te volgen.’’

