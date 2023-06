Oranje tikt bodem aan

Dat Oranje opnieuw zo makkelijk kopje onder ging, moet Koeman serieus zorgen baren. In maart kon hij na de oorwassing in Parijs nog het grote aantal afwezigen door ziekte en blessures als excuus aanvoeren, maar in deze interlandperiode had hij – op Memphis Depay en Matthijs de Ligt na – de beschikking over al zijn internationals.

Dat de bondscoach ook zelf weleens lekkerder in zijn vel heeft gezeten, bleek uit zijn opstelling. Woensdag na de verloren halve finale tegen de Kroaten, vond hij dat Teun Koopmeiners in dienst van het elftal goed had gespeeld, maar de speler van Atalanta was desondanks de enige die zijn basisplaats verloor. En waar Xavi Simons in eerste instantie nog niet in aanmerking kwam voor de nummer-tien-positie, daar speelde hij tegen de Italianen prompt wel als schaduwspits.

Ronald Koeman spreekt zijn spelers toe Ⓒ ANP / HH

Het is niet dat Koeman daar met zijn onlogische keuzes alleen debet aan was, maar de eerste helft in de Grolsch Veste was zwaar onder de maat en het fluitconcert bij het rustsignaal het logische gevolg. Na zes minuten namen de Azzurri al de leiding, nadat Justin Bijlow twijfelde met uitkomen, Nathan Aké de bal halfbakken wegkopte en Frederico Dimarco verwoestend uithaalde (0-1).

Bekijk hier de 0-1. Tekst gaat verder onder de tweet.

Oranje was en bleef slordig en wist daardoor geen moment te swingen. Na twintig minuten speelde Nederland al een zo goed als verloren wedstrijd. Geertruida hief buitenspel op en Davide Fratessi had alleen voor Bijlow niets van de Feyenoord-doelman te vrezen (0-2). De grootste kans voor het thuisland voor rust was voor Cody Gakpo, die de bal van Simons ontving en Gianluigi Donnarumma slim leek te verschalken. De bal ging echter rakelings langs de verkeerde kant van de paal.

Spartelend – in een opportunistische 1-3-1-3-3-formatie en met Steven Bergwijn, Georginio Wijnaldum en Wout Weghorst voor de tegenvallers Donyell Malen, Geertruida en Noa Lang – leek het elftal van Koeman even boven te komen. Na kansen van Gakpo (onorthodox gestopt door Donnarumma), Bergwijn (schot gekraakt), Gakpo (naast) en Denzel Dumfries (te zacht schotje) bracht Bergwijn de spanning terug (1-2).

Bekijk hier de 1-2 van Oranje. Tekst gaat verder onder de tweet.

Maar nadat de Italianen even aanzetten, was het verschil weer twee. Federico Chiesa werkte af en Bijlow was geklopt (1-3). De regionale held Weghorst leek de hondstrouwe Oranje-fans in elk geval nog een spannend slot te bezorgen, maar zijn 2-3 werd door de VAR (terecht) geannuleerd, omdat de bal het laatst door Wijnaldum werd geraakt en Weghorst zodoende buitenspel stond. De 2-3 van Wijnaldum in de 89e minuut – na een assist van debutant Joey Veerman – viel ondanks negen minuten extra tijd te laat om er een penaltyreeks uit te slepen.

Bekijk hier de 2-3. Tekst gaat verder onder de tweet.

En dus werd de Final Four van de Nations League één grote deceptie. Een toernooi ook dat meer vragen opriep, dan dat het antwoorden opleverde. Al zijn er voor Koeman ongetwijfeld aanknopingspunten te vinden in de tweede helft. Toch houdt iedereen zijn hart vast voor de belangrijke EK-kwalificatieduels met de Grieken en de Ieren, die in minder dan drie maanden voor de deur staan.