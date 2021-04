PSV-trainer Roger Schmidt verbaasd door FC Groningen: ’Een vreemd soort voetbal’

„Ze speelden een vreemd soort voetbal”, aldus de Duitser. „Ze gaven steeds de ’lange’ bal over 70 meter en gingen dan voor het duel om de ’tweede’ bal. Daar hadden wij het best lastig mee. Gelukkig zijn we heel geconcentreerd gebleven.”

Ook maakte PSV het zichzelf moeilijk. „We kregen voor rust al wel kansen, maar die benutten we niet”, vond Schmidt. „Gelukkig scoren we dan uit een strafschop. Ook daarna kregen we voldoende mogelijkheden en waren we zelfs goed voor nog drie treffers, maar die werden afgekeurd. Dat is best opvallend. Het enige wat je dan moet doen is er zelf niet één tegen krijgen.”