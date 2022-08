Toussaint bij EK snelste in series 100 meter rugslag

De Britse tiener Medi Harris gaf als nummer 2 van de series ruim een halve seconde toe op Toussaint. Maaike de Waard klokte de negende tijd: 1.01,14. De 25-jarige De Waard pakte een dag eerder brons op de 50 rug, terwijl Toussaint net naast het podium eindigde (vierde). Bij de EK van vorig jaar in Boedapest pakte Toussaint de Europese titel op de 50 meter en werd ze vierde op de dubbele afstand.

Marrit Steenbergen bereikte zonder problemen de halve finales van de 200 meter wisselslag. De Europees kampioene op de 100 vrij kwam tot 2.15,05 en alleen de Israëlische Anastasia Gorbenko was in haar race sneller (2.13,12)

Van Roon, Giele, Busch en 4x 100 meter vrij gemengd

Op de 50 meter vrije slag bereikten Valerie van Roon (derde in 24,86) en Tessa Giele (achtste in 25,14) de halve finales. Kim Busch (negende in 25,22) en Sam van Nunen (veertiende in 25,37) werden uitgeschakeld omdat per land slechts twee zwemsters door mogen. De Zweedse wereldrecordhoudster Sarah Sjöström zette met 24,50 de beste tijd neer in de series.

Op de 4x100 meter vrij gemengd kwalificeerde Nederland zich met de vijfde tijd voor de finale. Stan Pijnenburg, Sean Niewold, Sam van Nunen en Imani de Jong klokten 3.28,38. In hun heat hoefde Nederland alleen de Hongaarse ploeg net voor zich te dulden. Het verschil was slechts 0,04. In de andere race waren Frankrijk, Groot-Brittannië en Italië sneller.

De finale van de 4x100 meter vrij gemengd is maandagavond om 19.49 uur.